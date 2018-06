‘밥블레스유’ 최화정이 회갑이라는 나이에도 완벽한 원피스룩을 선보여 감탄을 자아냈다.21일 올리브TV ‘밥블레스유’의 첫 방송에서는 포스터 촬영 현장이 공개됐다.이날 방송인 최화정은 붉은색 원피스를 입고 포스터 촬영에 임했고 최화정의 모습에 방송인 이영자는 “언니 회갑에 이런 룩 안나오는데”라며 엄지를 치켜세웠다.이영자의 ‘회갑’ 발언에 최화정은 “돈 세이 회갑(DON’T SAY). 노(NO) 회갑”을 외쳐 스튜디오를 폭소케 했다.이어 송은이가 최화정의 바구니 가방을 칭찬하며 “가방 멋있다. 바구니에 뭐 들었냐”라고 묻자 최화정은 “그냥 개밥 주다 왔다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.한편 이날 최화정, 이영자, 송은이, 김숙 등 네 사람은 진상 손님 때문에 힘든 감정 노동자, 상사의 괴롭힘에 시달리는 회사원, 층간 소음 스트레스 등의 고민 사연에 대해 이야기하며 위로 음식을 제시했다.

