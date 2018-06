로스웰, 韓 에이스테크와 제휴

[아시아경제 임혜선 기자] 중국 자동차 하이테크 전문기업인터내셔널은 한국 코스닥 상장사인 에이스테크와 차량용 안테나 제품 개발 등에 대한 전략적 제휴를 체결했다고 22일 밝혔다.중국에서 전개되는 이번 합작 사업에서 양사는 해당 제품의 기술, A/S, 영업, 물류 및 유통은 물론이고 중국 정부가 추진하는 과학기술 프로젝트에도 공동 참여하는 등 전방위적으로 협력할 계획이다. 로스웰은 영업, 생산, 품질관리 및 유통을 맡고, 에이스테크는 개발, 생산지원, 품질지원을 담당하게 된다.두 회사는 우선 중국의 완성차 업체 베이징포튼이 요구하는 ‘통합 안테나 프로젝트’에 참여한다. 약 6개월 전부터 진행한 연구개발을 통해 이미 샘플 개발에 성공했고, 베이징포튼이 내놓을 신차에 적용한 후 테스트만 거치면 바로 양산을 시작할 계획이다. 베이징포튼은 글로벌 1위 상용차 생산 업체로 유명하다.로스웰은 중국 자동차 전장 업계의 로컬 플레이어로서 주요 완성차 고객사들의 무선 안테나에 대한 수요가 급증할 것에 대비해 왔다. 차량용 무선 안테나는 로스웰의 주력 사업인 CAN(Controller Area Network) 통신을 기반으로 하기 때문에 시장 접근성도 유리하다.

