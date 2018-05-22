¡®ºÒÅ¸´Â Ã»Ãá¡¯ °­°æÇå ÅÐÅÐÇÑ ¸Å·Â ÀçÁ¶¸í...±¸º»½Â¡¤±èºÎ¿ë ¡®°ü½É ÁýÁß¡¯

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.22 13:58 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.22 13:58

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ÇÑÆí, °­°æÇåÀº Áö³­ 1996³â ½´ÆÛÅÅ·±Æ®·Î µ¥ºßÇÑ ÈÄ ÇöÀç±îÁö È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â SBS ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ¡®Å°½º ¸ÕÀú ÇÒ±î¿ä¡¯¿¡¼­ ºÀÀç¼ø ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ¿­¿¬Çß´Ù.
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