'세기의 결혼식' 해리-마클 연인에서 부부로…유명 인사 총출동

[아시아경제 김혜원 기자] 19일(현지시간) 영국 런던 인근 윈저성에서 열린 결혼식을 통해 영국 해리(33) 왕자와 할리우드 여배우 메건 마클(36)이 공식적으로 부부가 됐다.이들은 마클이 이혼 경력을 가진 미국인이라는 점, 백인 아버지와 흑인 어머니를 둔 혼혈이라는 점 때문에 이전부터 영국 왕실의 관례를 깬 파격적인 만남으로 전 세계의 관심을 받았다.이날 세기의 결혼식에는 영국 여왕을 비롯한 왕실 가족은 물론 할리우드 배우와 스포츠 스타 등 유명 인사가 총출동했다.영국 윌리엄 왕세손의 처제인 피파 미들턴 부부와 장인어른 내외도 일찌감치 식장에 도착했다.마클을 스타로 만든 미국 법정 드라마 '슈츠(Suits)'에서 마클의 연인 역할을 했던 배우 패트릭 J. 아담스, '하비 스펙터' 역을 연기한 가브리엘 막트 등도 초청을 받았다.이번 결혼식에는 그러나 테리사 메이 영국 총리, 제러미 코빈 영국 노동당 대표, 도널드 트럼프 미국 대통령 등 정치 지도자들은 초대장을 받지 못했다.정치 지도자를 초청 대상에서 뺀 것은 해리 왕자가 영국 왕위 계승 서열 6위에 불과한 데다 결혼식 장소인 세인트 조지 채플의 크기를 감안한 것이라는 설명이다.메이 총리는 트위터를 통해 해리 왕자 커플의 결혼을 축하하면서 "모든 이들이 멋진 날을 즐기기를 바란다"고 전했다.해리 왕자는 이날 결혼식을 앞두고 엘리자베스 2세 여왕으로부터 서식스(Sussex) 공작 작위를 받았다.버킹엄 궁은 "여왕이 웨일스 왕자 헨리(해리 왕자의 공식 호칭)에 공작 작위를 수여했다"면서 "그의 호칭은 서식스 공작(Duke of Sussex), 덤바턴 백작(Earl of Dumbarton), 카이킬 남작(Baron Kilkeel)이 될 것"이라고 성명을 통해 밝혔다.서식스 공작은 잉글랜드, 덤바턴 백작과 카이킬 남작은 각각 스코틀랜드와 북아일랜드의 작위에 해당한다.해리 왕자가 서식스 공작 작위에 오름에 따라 마클은 서식스 공작부인이 된다.영국 왕실 전통에 따라 왕실의 남자는 결혼식날 왕으로부터 작위를 수여받는데 라틴어로 지도자를 의미하는 'dux'에서 유래한 공작(duke)이 가장 높은 작위이고 그 밑으로 후작(marquess), 백작(earl), 자작(viscount), 남작(baron) 등이 있다.

