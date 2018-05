동원그룹, 상반기 채용형 인턴십 150명 모집…종료 후 정규직 채용 결정

모집분야는 경영지원, 영업, 생산, 연구, IT, 물류 부문이며, 모집인원은 약 150여명이다. 서류접수 마감은 10일 오후 3시까지로, 동원그룹 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 서류전형 이후 종합역량검사 및 면접을 통해 합격자가 발표되며, 하계방학기간인 6월25일부터 6주 동안 인턴 실습을 하게 된다. 인턴십 종료 후에는 최종면접을 통해 정규직 채용이 결정된다.

