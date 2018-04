22일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에서 그룹 트와이스가 1위를 차지했다.이날 방송에서 4월 넷째 주 1위 후보로 그룹 위너와 트와이스, 가수 닐로가 선정돼 대결을 펼쳤다.트와이스는 전날 방송된 MBC ‘음악중심’에 이어 ‘인기가요’에서도 1위를 차지하는 등 신곡 ‘What Is Love?’로 컴백 이후 음악방송 5관왕을 달성했다.트로피를 받아든 트와이스는 “스태프들께 감사드린다. 무엇보다 원스(트와이스 팬클럽), 항상 힘이 되어 줘서 고마워요”라며 1위를 차지한 소감을 드러냈다.한편 이날 ‘인기가요’에는 엑소 첸백시를 비롯해 EXID, 몬스타엑스, 에릭남, 태진아X강남, 오마이걸 반하나, 펜타곤, 사무엘 등이 출연했다.

