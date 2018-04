사진=션 인스타그램 캡쳐

가수 션의 SNS 사진이 네티즌들의 눈길을 끌고 있다.21일 션은 자신의 인스타그램을 통해 가수 윤미래, 비지, 타이거JK와 함께 찍은 사진과 “MIRACLE CONCERT. 늘 고마운 친구들. 타이거 JK, 윤미래, Bizzy. Thanks for your support from the day one. 루게릭요양병원 건립의 기적이 시작됩니다!”라는 글을 게재했다.이어 션은 “#승일희망재단 #루게릭요양병원건립”이라는 해시태그를 덧붙였다.한편 네 사람은 21일 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 열린 ‘Miracle 콘서트’에 함께 참가해 루게릭 요양병원 건립을 위한 자선 콘서트를 열었다.