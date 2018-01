류현진♥배지현 크루즈 위에서 '찰칵' 신혼여행 인증샷 공개

배지현, 류현진/사진=류현진 인스타그램

류현진이 아내 배지현과 함께 신혼여행을 즐기는 일상을 공개했다.

류현진은 10일 자신의 인스타그램에 'On the Second Day'라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 류현진 배지현 부부가 신혼여행을 만끽하고 있는 모습이 포착돼 있었다. 두 사람은 파란 바다 위의 배에서 오붓하게 서로의 곁에 앉아 카메라를 응시하고 있다.

네티즌들은 "둘이 너무 잘 어울리고 평생 행복하세요" "우와 너무 아름답고 행복해보여요" "현진선수 맘놓고 편하게 쉬는거 진짜 오랜만에 보는듯. 넘 보기좋아요" "살 많이 탄거 같아요ㅎㅎ 까망류" 등의 반응을 보였다.

앞서 류현진과 배지현은 5일 서울 신라호텔에서 양가 가족과 친인척, 야구 동료들의 축복 속에 결혼했다. 결혼식 사회는 유재석이 맡았고, 축가는 평소 류현진과 친분이 두터운 김종국이 맡아 두 사람의 결혼을 축복했다.

