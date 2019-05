칸영화제 주목할만한 시선 상에 '인비저블 라이프 오브…'

[아시아경제 이종길 기자]카림 아나우즈 감독의 영화 '인비저블 라이프 오브 에우리디세 구스마오'가 제72회 칸 국제영화제에서 '주목할만한 시선 상(UN CERTAIN REGARD PRIZE)'을 수상했다. 칸영화제는 24일 '주목할 만한 시선(UN CERTAIN REGARD)' 부문의 대상으로 인비저블 라이프 오브 에우리디세 구스마오를 선정했다고 발표했다. 1950년 브라질 리우데자네이루를 배경으로 자매의 이야기를 다룬 드라마다. 마샤 바타라의 동명 소설이 원작이다.

칸영화제는 1978년부터 주목할만한 시선을 운영한다. 다양한 유형의 시각과 스타일을 가진 작품 열여덟 편을 소개한다. 대상은 1998년부터 수여한다. 올해 심사위원상(JURY PRIZE)은 올리버 락스 감독의 '파이어 윌 컴', 감독상(PRIZE FOR BEST DIRECTOR)은 '빈폴'의 칸테미르 발라고프 감독에게 돌아갔다. 최우수 연기상(PRIZE FOR BEST PERFORMANCE)은 '온 어 매지컬 나잇'에서 열연한 키아라 마스트로야니가 받았다. 알베르 세라 감독의 '리베르떼'는 심사위원특별상(SPECIAL JURY PRIZE)을 수상했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>