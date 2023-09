"가정·레스토랑식 넘어 '식물성 간편식' 시장 연다"

신세계푸드, '유아왓유잇' 론칭

식물성 대안식 브랜드

코엑스몰서 전문 레스토랑 운영

신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 1,942 전일가 39,450 2023.09.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계푸드, 식물성 대안식 브랜드 '유아왓유잇' 론칭신세계푸드, 가을맞이 견과류 베이커리 3종 출시신세계푸드, 포장재 없앤 '베러미트' 식물성 런천 선물세트 선봬 close 가 21일부터 서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰 지하 1층에서 식물성 대안식 레스토랑 '유아왓유잇(You are What you Eat)'을 정식으로 운영한다. 유아왓유잇은 '당신이 먹는 것이 곧 당신이다'라는 뜻을 담아 환경과 건강을 생각한 식물성 대안식을 제공하는 브랜드명이다. 가정간편식과 레스토랑 간편식 등 기존 시장에서 탈피한 새로운 영역에 역량을 집중하고, 대안식품 사업에 속도를 내기 위한 전진기지다.

서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰 지하 1층에 위치한 신세계푸드의 식물성 대안식 레스토랑 '유아왓유잇(You are What you Eat)'에서 모델들이 식물성 재료로 만든 간편식과 메뉴를 소개하고 있다.[사진제공=신세계푸드]

