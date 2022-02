녹취록 속 '좋은 분' 논란…양승태 "김만배, 전혀 모르는 사람"

[아시아경제 김형민 기자] 양승태 전 대법원장이 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 자신이 친분이 있다는 의혹이 일자 이를 부인하는 입장문을 냈다.

26일 법조계에 따르면 양 전 대법원장은 지난 24일께 자신의 지인들에게 "저는 김만배라는 사람을 전혀 알지 못한다. 만나거나 통화한 적도 없고 등산을 같이한 적은 더더구나 없다"며 "김만배의 녹취록 기재는 완전 허위이니 오해 마시기를 바란다"고 문자메시지를 보냈다.

양 전 대법관은 정영학 회계사와 김만배씨가 나눈 대화의 녹취록에 나온 것으로 알려져 주목 받고 있다. 김씨는 정 회계사와 대화 도중 "되기 좋으신 분이야"라고 말했다. 이를 두고 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 지난 20일 녹취록 일부를 공개하면서 김씨의 언급 속 '좋으신 분'이 윤석열 국민의힘 대선후보를 가리킨다고 주장했다. 이에 국민의힘은 민주당이 녹취록을 왜곡했다며 원래 김씨의 말은 "양승태 대법원장님은 되게 좋은 분이야" 등이었다고 반박했다.

양 전 대법원장은 이 논란으로 주변의 연락을 많이 받았다면서 "저는 그런 사기꾼의 입에서 내 이름이 언급됐다는 사실 자체가 불명예스럽다"고 했다.

이어 "생각 같으면 기자 회견이라도 하고 싶지만 별 시답지 않은 사기꾼의 거짓말 하나를 가지고 호들갑을 떠는 것으로 보일 염려도 있어 참고 있다"며 "적어도 친지들에게는 해명해야 할 것 같아 방법을 찾던 끝에 이렇게 문자 메일을 보내기로 했다"고 했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr