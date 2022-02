KMI한국의학연구소, 정신건강검사 서비스 '마음검진' 도입

주요 정신질환 선별 및 직무 스트레스 측정

[아시아경제 이관주 기자] KMI한국의학연구소는 정신건강검사 서비스를 산하 건강검진센터에서 시행한다고 23일 밝혔다.

KMI는 6개 정신질환과 직무 스트레스를 검사하는 ‘마음검진’ 서비스를 전국 7개 KMI 건강검진센터(광화문·여의도·강남·수원·대구·부산·광주)에 도입했다.

마음검진은 스마트폰으로 제공되는 대화형 임상설문과 디지털 바이오마커(HRV) 동시 측정을 통해 주요 정신질환을 선별하고 근로자의 직무 스트레스를 측정한다.

6대 정신질환 선별 모델 고도화를 위한 임상시험은 세브란스병원 등 전문기관에서 수행했으며, 개인정보보호를 위한 개인정보 비식별화 기술을 적용했다.

KMI 관계자는 “지난해 10월 대장암, 유방암, 알츠하이머 치매 위험도 신규 검사를 도입한 데 이어 이번에는 정신건강검사 서비스를 도입했다”며 “주요 질환을 조기에 진단하고 건강증진에 도움이 되는 양질의 서비스를 지속 도입해 수검자의 선택의 폭을 넓히고 검사 편의성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr