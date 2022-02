[아시아경제 권재희 기자] 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 26,050 전일대비 100 등락률 +0.39% 거래량 95,832 전일가 25,950 2022.02.22 14:30 장중(20분지연) 관련기사 테스, 지난해 매출액 전년 대비 52.5% 증가…3752억원[클릭 e종목]"테스, 올 최대 실적에 저평가…내년초 반도체 장비 재평가"테스, 주당 560원 현금배당 결정 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 1,100 등락률 -1.48% 거래량 9,272,955 전일가 74,200 2022.02.22 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [격전의 반도체]"밀리면 끝" 속전속결 해외 기업들…절체절명 'K-반도체'(종합)오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개 close 와 184억8000만원 규모의 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이는 최근 매출액의 7.51%에 해당하는 규모다.

계약기간은 2월21일부터 5월31일까지다.

