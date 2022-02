대양금속 "고부가가치 제품 비중 확대"

[아시아경제 박형수 기자] 대양금속 대양금속 009190 | 코스피 증권정보 현재가 4,225 전일대비 110 등락률 -2.54% 거래량 128,312 전일가 4,335 2022.02.22 12:53 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일대양금속, 영업익 51억 286% 성장… “분기 최대 실적”대양금속, 신장비 도입 설비투자 효과 하반기 본격 시작… "매출성장세 지속” close 이 고부가가치 제품 비중을 높여 수익성을 극대화하겠다고 22일 밝혔다.

대양금속은 지난해 매출액 2036억원, 영업이익 156억원을 기록했다. 전년 대비 매출액은 43.9% 늘었고 영업이익은 1373% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 141억원으로 흑자 전환했다.

오랜 기간 구조조정을 단행하고 제품 포트폴리오를 개선하면서 실적이 좋아졌다. 전체 매출에서 고부가가치 제품 비중을 높이는 데 성공하면서 안정적인 실적을 유지할 수 있는 발판을 마련했다.

코일 연삭 라인(CGL) 설비를 개선해 표면가공 품질을 높였다. 가전사와 부품 공급사 등 고객사로부터 높은 평가를 받았다. 광폭 슬리터 신규 도입으로 후 공정 생산능력을 확대했다. 지난해 고부가가치 제품이 전체 매출의 40%를 기록했다.

대양금속은 고광택 스테인리스 냉연강판 사업에 박차를 가할 계획이다. 신규 공장을 증설해 외형성장을 이어간다. 전장품의 정비 및 합리화 사업 등 2단계 정비작업을 추진해 노후 시스템을 최신 디지털 시스템으로 교체한다. 대양금속은 압연기와 열처리 설비를 바탕으로 압연과 열처리 생산성을 높이고 동시에 고부가가치 제품의 생산도 늘린다.

대양금속 관계자는 "올해도 시장 환경에 능동적으로 대응하고 고마진 제품으로 포트폴리오를 개선하는 등 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr