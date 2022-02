인콘, 신규 투자 재원 확보 위해 127억 규모 자산 양도

[아시아경제 황윤주 기자] 인콘 인콘 083640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,355 전일대비 40 등락률 +3.04% 거래량 157,356 전일가 1,315 2022.02.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인콘, 도중식·최영훈 각자대표 체제로 변경국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..."“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 신규 투자 재원 확보 및 투자효율성 제고를 위해 127억원 규모의 서울시 구로구 마리오타워 7층 건물을 에버트먼트지그제작에 양도한다고 21일 공시했다. 이는 자산총액 대비 11.6% 규모다.

양도 기준일과 등기예정일은 2022년 3월 31일이며, 계약금으로 12억7000만원을 지급했다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr