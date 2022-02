"美 CDC, 코로나19 자료 상당 공개하지 않아"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)가 코로나19 관련 자료 상당을 공개하지 않았다는 지적이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 20일(현지시간) CDC가 최근 공개한 65세 미만에 대한 부스터샷 효과 데이터를 예로 들며 이같이 전했다.

CDC는 데이터 중 핵심 연령대인 18~49세 성인에 대한 자료를 누락했다. 전문가들은 이 때문에 미국 내 집계 자료 대신 이스라엘 자료에 기반해 부스터샷 효과를 분석했다.

NYT는 "18~49세는 1~2차 접종으로 이미 상당한 면역력이 형성됐기 때문에 다른 연령대에 비해 부스터샷의 효과가 크지 않았을 것"이라고 꼬집었다.

CDC가 코로나19 관련 자료를 공개하지 않은 것은 부스터샷뿐만이 아니다. 홈페이지 등을 통해 매일 공개하기로 한 생활하수 분석 자료도 논란이 됐다.

코로나19에 감염된 사람은 배설물을 통해 바이러스를 배출하기 때문에 하수를 분석하면 특정 지역사회에 바이러스가 얼마나 광범위하게 퍼져 있는지, 또는 어떤 변이가 유행하고 있는지 등을 추정할 수 있다.

CDC는 코로나19 사태 초기인 2년 전부터 각 지역 보건당국으로부터 관련 자료를 제출받았다. 이 자료를 더 일찍 공개했다면 주(州) 정부 등이 코로나19 사태에 대응하는 데 도움이 됐을 것이란 지적이다.

CDC는 이에 대해 자료를 공개하기 전에 검증을 거쳐야 하기 때문이라고 해명했다. 수집한 자료의 정확성 등을 확인하는 절차를 거쳐야 한다는 것이다.

CDC 대변인은 "정보가 잘못 해석될 것이란 두려움도 자료 공개가 미뤄진 배경 중 하나"라고 설명했다.

다만 CDC의 관료주의적 업무 분위기 등이 자료 공개 지연의 배경이 됐을 것이란 분석도 나왔다.

NYT는 "CDC는 각종 자료를 공개하기 전에 감독 부처의 허가를 받고 백악관에도 보고를 해야 한다"고 설명했다.

새뮤얼 스카피노 록펠러재단 팬데믹예방연구소 국장도 "CDC의 각종 자료에 대한 공개 결정은 외부의 영향을 받게 된다"고 했다.

