코로나19 신규 확진 10만2211명, 이틀째 10만명대(종합)

위중증 환자 400명대…어제 사망 71명

재택치료 40만명 돌파

오미크론 변이가 대유행중인 가운데 이틀째 하루 10만명이 넘는 코로나19 확진자가 발생했다.

19일 방역당국에 따르면 전날 총 10만2211명이 코로나19 양성 판정을 받은 것으로 집계됐다. 이는 전날 신규 확진자 수인 10만9831명보다 7620명 감소한 것이다. 하지만 일주일 전인 지난 12일 5만4941명보다는 1.9배 늘어 '더블링'(숫자가 배로 증가)이 됐다.

위중증 환자는 전날(385명)보다 23명 늘어난 408명이다. 400명대 위중증은 1월 24일 418명 이후 26일 만이다. 중증 병상 가동률은 31.0%로 전날 대비 1.6%포인트 상승했다.

코로나19로 인한 사망자는 71명으로 누적 사망자는 7354명으로 늘었다. 누적 치명률 0.40%다. 연령을 보면 80세 이상이 47명으로 가장 많았다. 재택치료 환자 수도 40만 명을 돌파했다. 이날 0시 기준 40만1137명으로 전날(35만1695명)보다 4만9442명 증가한 것이다.

신규 확진자는 지역발생이 10만2072명, 해외유입이 139명이다. 지역발생 확진자는 경기 3만641명, 서울 2만3135명, 인천 7816명 등으로 수도권에서 60.3%가 나왔다. 비수도권은 부산 6534명, 경남 4414명, 대구 4223명, 충남 4072명, 경북 3180명, 대전 3030명, 광주 2740명, 전북 2486명, 충북 2392명, 전남 1898명, 울산 1832명, 강원 1798명, 제주 1205명, 세종 676명 등이다.

코로나19 백신 접종 완료율은 이날 0시 기준 86.3%, 3차 접종은 전체 인구의 59.1%가 마쳤다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr