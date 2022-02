[아시아경제 이민지 기자] 삼일 삼일 032280 | 코스닥 증권정보 현재가 2,695 전일대비 55 등락률 +2.08% 거래량 377,154 전일가 2,640 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 추천주 3上 또 일냈다! 역대급 후속株 바로갑니다! 선착순 마감“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up! close 은 영업손실 27억5913억원을 기록해 적자를 지속했다고 18일 공시했다. 매출액은 2.3% 증가한 853억6883만원을 기록했고 당기순손실은 26억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr