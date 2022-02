[아시아경제 이정윤 기자] 삼천리자전거 삼천리자전거 024950 | 코스닥 증권정보 현재가 12,500 전일대비 300 등락률 +2.46% 거래량 417,069 전일가 12,200 2022.02.18 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일삼천리자전거, 주당 150원 현금배당 결정자전거株, 최대실적 향해 '씽씽' close 는 금융기관 차입 형태로 단기 차입금을 100억원을 증가하기로 결정했다고 18일 공시했다. 이는 자기자본의 10.7%다.

운전자금 목적으로 단기차입금 증액이 결정됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr