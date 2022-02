(재)부산테크노파크, 크리온과 ‘2022 SPOEX’ 온·오프라인 라이브 쇼 지원

(재)부산테크노파크가 2021년에 이어 올해에도 ‘2022 서울 국제 스포츠 레저 산업전’에서 ‘브랜드를 이겨라’ 라는 유튜브 라이브쇼를 선보인다.

지난 해 성황리에 마무리된 ‘2021 서울 국제 스포츠 레저 산업전’에 이어 오는 2월 18일~19일(12:00-14:00) 양일간 국민체육진흥공단과 한국무역협회에서 주최하는 국내 최대 규모의 스포츠 레저 산업 종합전시회인 ‘2022 서울국제스포츠레저산업전 (SPOEX)’에서 라이브 쇼를 진행한다.

(재)부산테크노파크는 크리온㈜과 함께 코로나19로 인해 마케팅이 어려워진 중소기업들의 브랜드 홍보 마케팅을 국내/외로 우수한 성과를 만들어내기 유튜브 채널(BusanTP.Healthcare) 라이브 스트리밍 이벤트 촬영/제작/아티스트 매니지먼트/글로벌 마케팅을 총괄하여 진행한다.

주최 측에 따르면, 이번에 개최되는 2022 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX)은 온라인으로만 진행 되었던 작년과 달리 온라인과 오프라인으로 동시에 치러질 예정이다. 본 전시회에서 (재)부산테크노파크는 ‘지역 융복합 스포츠산업 거점 육성 사업’의 일환으로 8개 기업을 대상으로 기업 공동 전시관을 조성, 국내 인플루언서 섭외를 통한 기업 홍보 온라인 생중계를 진행한다.

(재)부산테크노파크는 “올해의 산업전은 작년과는 다르게 휴대폰, PC 접속을 통해 생중계를 시청할 수 있는 동시에 현장을 방문하여 직접 제품들을 체험해볼 수 있다”며, “부산 스포츠 기업을 전국에 널리 알리고, 소통할 수 있는 전시회가 되도록 준비 중”이라고 말했다.

또한, “전시회 공동관에 참가한 기업들에 대해서는 단순 홍보 내용이 아닌, 현장의 관중들과 온라인 시청자들이 함께 소통하며 즐길 수 있는 참신한 이벤트들도 진행 예정이니 많은 참가를 바란다”고 말했다.

부산테크노파크는 전시회 행사 기간 중 2일간 12시부터 14시까지 행사 현장과 유튜브 온라인 생중계를 통해 공동관에 전시되는 다양한 제품 및 8개 기업들에 대한 다양한 엔터테인먼트 프로그램 및 퀴즈 등 현장의 관중들과 온라인 시청자가 함께 참가하며 소통할 수 있는 프로그램도 함께 운영할 예정이며, 전시회 행사 기간 중 가장 참여도가 높은 관중 및 시청자에게는 상품 등을 발송할 계획이다.

참가 기업은 투핸즈인터렉티브, 코어무브먼트, 지에이치이노텍, 랭핏, 휴먼밸런스, 수니크, 압도바이텍, 엔투 등이다.

이하경아나운서, 김황중아나운서의 진행으로 8개의 스마트 스포츠 브랜드의 제품을 체험하며, 간단한 게임을 하는 엔터테이닝 쇼 형식으로 인플루언서들이 게스트로 출연한다.

양일 총 4명의 게스트(인플루언서)가 부산 기업과 함께 ‘브랜드를 이겨라’를 통해서 관중들과 시청자들에게 센스 있고 유쾌한 재미를 선사한다.

18일에는 46만 구독자를 보유한 운동하는 크리에이터 이정환(코그TV)과 강철부대 출연자 정태균(마블제이), 19일에는 63만 보유 여행 유튜버 더티(여락이들)가 강철부대 출연자 김현동이 함께 할 예정이다.

문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 공모사업 사업자로 선정된 부산시와 (재)부산테크노파크는 ‘지역 융복합 스포츠산업 거점 육성 사업’을 통해 매년 부산 및 경남 소재 중소기업 약 121개사를 대상으로 (참여기관인 부산가톨릭대학교, 한국건설생활환경시험연구원, 한국표준과학연구원과 함께) 창업보육팀 육성, 시작품 단계지원, 제품화 단계지원, 사업화 단계지원 등 기업의 성장단계에 따른 원스톱 기업지원 시스템을 운영하고 있다.

해당 사업은 ICT 와 스마트헬스케어 기술을 융합한 새로운 개념의 스포츠산업 일자리 창출과 관련 산업의 진흥, 지역 경제 활성화 등을 목적으로, 운영되고 있다.

(재)부산테크노파크 스마트헬스케어센터 허준회센터장은 “금번 지역 융복합 스포츠산업 거점육성사업에서 지원하는 국내전시회 및 온라인 생중계 마케팅을 비롯하여 다양한 지원사업을 통해 부산 소재의 스포츠 분야 중소기업들에게 많은 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

크리온(주) 김정은 대표이사는 “크리온(주)은 지난 2년여간 Covid-19로 인해서 신규 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 스포츠/레저 분야의 중소기업을 이해하고 기업 제품 특성에 맞는 창의적인 마케팅 캠페인을 시행하여 많은 도움과 기회를 제공하였다. 특별히 이번에 열리는 행사는 위드코로나로 가는 길목에서 다양한 스포츠산업육성사업을 지원하기 위한 의미 있는 행사이니 현장의 참여와 온라인으로도 관심을 부탁드린다”고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr