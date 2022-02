[아시아경제 송승윤 기자] HR테크 기업 원티드랩 원티드랩 376980 | 코스닥 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,900 등락률 -6.56% 거래량 190,727 전일가 28,950 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"원티드랩, AI매칭으로 급속 성장…밸류 매력 높아"공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'원티드랩, 사상 최대 분기 실적??? 영업익 전분기比 29%↑ close 은 지난해 매출이 317억원 영업이익은 61억원을 기록했다고 14일 공시했다.

전년 대비 매출은 115.7% 증가해 최대 실적을 기록했다. 영업이익률은 54.8%포인트 상승한 19.1%, 순이익률은 72.6%포인트 상승한 9.5%였다.

