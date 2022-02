"쏟아지는 청년·신혼부부 주거혜택 찾으세요"…서울시, 가이드북 발간

선도적으로 운영 중인 청년월세·임차보증금 이자지원

서울시 고유사업인 역세권 청년주택사업 등

대출금리, 소득산정 기준 등 QnA도 안내

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 기관별로 제각각 흩어져있는 청년·신혼부부 관련 주거지원 정책을 총망라해 가이드북을 발간했다고 14일 밝혔다.

'청년·신혼부부를 위한 주거지원사업 가이드북'은 금융지원, 공공주택에 대한 내용이 중점적으로 담겼다. 시에서 추진 중인 사업 뿐 아니라 서울주택도시공사(SH), 주택도시기금, 한국주택금융공사(HF), 한국토지주택공사(LH) 등 정부기관의 금융·주택지원사업도 함께 수록해 비교 분석이 가능하다.

대상별로는 청년, 신혼부부, 그 외 연령 그리고 계층으로 나눠 나에게 맞는 지원 사업을 한눈에 찾아볼 수 있도록 했다. 청년은 만 19~34세, 만 35~39세로 세분화했고 신혼부부는 결혼 7년 이내, 6개월 내 결혼예정 등으로 나눴다. 청년·신혼부부에 해당하지 않는 연령·계층이 신청할 수 있는 주거지원사업도 안내한다.

서울시가 선도적으로 운영 중인 사업 중에서는 청년월세지원과 청년·신혼부부 임차보증금 이자지원사업이 있다. 역세권 청년주택은 시 고유 사업이다. 가이드북에는 이에 대한 지원대상과 내용, 절차 등이 소개돼있다.

공공주택은 만 19~39세 청년을 위한 행복주택, 도시형생활주택, 역세권청년주택 등과 신혼부부를 위한 신혼부부 매입임대주택, 장기안심주택 등이 담겼다. QnA는 대출금리, 대출대상자 소득산정 기준, 추가 대출 여부 등 궁금해하는 사항들을 질의응답으로 담았다.

가이드북은 서울시 전자책, 서울주거포털 내 공지사항에서 다운받을 수 있다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "청년·신혼부부를 위한 주거지원사업이 서울시와 정부에서 다양하게 운영되고 있으나, 자신이 신청할 수 있는 사업을 쉽게 찾아보기는 어려웠던 것이 사실"이라며 "이번 가이드북이 주거지원사업의 신청을 원하는 시민에게 도움이 되기를 바라며 시는 앞으로도 계층·연령 등에 맞는 유용한 주거지원사업 정보를 적시에 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr