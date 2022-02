정부, '위드코로나' 재개 서두르나…김 총리 "용기있는 결단" 예고

[아시아경제 세종=손선희 기자] 오미크론 변이 바이러스 영향으로 신규 확진자가 나흘 연속 5만명대를 기록하고 있는 가운데 정부가 단계적 일상회복(위드 코로나) 재개를 위한 준비에도 속도를 내고 있다. 비록 확진자 수가 급증했지만, 그에 비해 위중증 환자 수는 늘지 않았고 의료체계도 안정적으로 관리되고 있다는 판단이다.

13일 국무조정실에 따르면 중앙재난안전대책본부장을 맡고 있는 김부겸 국무총리는 이번 주 오는 16일과 18일 두 차례 중대본을 주재할 예정이다. '사적 모임인원 6인·영업시간 밤 9시까지 제한'을 핵심 골자로 하는 현행 사회적 거리두기는 오는 20일 종료를 앞두고 있다.

오는 21일부터 적용될 거리두기 수준에 대해서는 전례대로라면 오는 18일 발표될 것으로 보이나, 정부는 주중에라도 조정을 할 수 있다는 가능성을 내비쳤다. 김 총리는 지난 11일 중대본 회의에서 "위중증과 사망이 안정적으로 유지되고 방역상황을 어느 정도 관리할 수 있다는 판단이 서면 언제라도 용기 있는 결단을 내리겠다"고 말했다. 이기일 중대본 제1통제관 역시 "(거리두기 종료까지) 일주일 시기가 남았지만, 이에 불구하고 (조정을) 할 수 있으면 하겠다"고 했다.

정부가 확진자 폭증에도 불구하고 거리두기 완화를 고심하는 이유는, 장기간 이어진 방역조치로 인해 자영업자·소상공인들의 완화 요구가 거세기 때문으로 보인다. 이에 우선적으로 영업시간 제한을 완화할 것이란 관측이 나온다. 또 수만명대 확진자가 산발적으로 발생하면서 동선을 파악하기 위한 QR코드, 출입명부작성 등이 사실상 유명무실하다는 지적이 나오고 있어 이를 축소하고 위중증·사망자 위주 관리에 집중해야 한다는 목소리도 나온다.

다만 정부 내부에서도 방역당국은 거리두기 완화에 보수적 입장을 보이고 있어 막판까지 논쟁이 벌어질 전망이다. 방역당국뿐 아니라 민간 전문가들은 이달 내 신규 확진자가 10만명대로 걷잡을 수 없이 늘어날 수 있다고 경고하고 있다. 아직 정점을 알 수 없는 상황인 데다 위중증 환자도 다시 늘어날 우려가 여전한 만큼 거리두기를 완화하기는 시기상조라는 지적이다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr