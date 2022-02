[아시아경제 권재희 기자] 인플레이션 우려로 식음료 가격이 줄줄이 인상하는 가운데 국내 수제맥주 브랜드 제주맥주 제주맥주 276730 | 코스닥 증권정보 현재가 3,145 전일대비 725 등락률 +29.96% 거래량 40,064,262 전일가 2,420 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"제주맥주, 에일 시리즈 3종 유럽 전역진출 시작폭염에 정전사태 비상! 원전株! 올라갑니다! close 의 주가가 강세다.

국내 수제맥주로는 제주맥주가 가격 인상 스타트를 끊으면서다.

10일 오후 2시 44분 현재 제주맥주는 전거래일대비 28.51% 상승한 3110원에 거래되고 있다.

주류업계에 따르면 제주맥주는 이달부터 제주위트에일 등 6종의 공급가를 10% 인상했다. 편의점 행사 가격도 4캔에 1만원에서 1만1000원으로 올랐다. 오는 4월부터 맥주 주세가 2.49% 인상되면 '테라', '카스' 등 국내 맥주 가격도 가격이 인상될 것으로 보인다.

