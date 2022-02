[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 우월한 비율을 과시했다.

최근 손나은은 자신의 인스타그램에 한 스포츠 브랜드의 광고 촬영 현장 사진을 게재했다. 사진 속 손나은은 검은색 브라톱과 슬랙스를 입고 있다. 군살 없이 균형잡힌 몸매와 우월한 비율이 눈길을 사로잡는다.

한편, 지난해 YG엔터테인먼트로 이적한 손나은은 이번 에이핑크 스페셜 앨범 활동은 불참한다.

