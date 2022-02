[특징주]진단키트 품귀 사태…지노믹트리 6%대 강세

[아시아경제 이선애 기자] 코로나19 확진자 급증으로 진단키트 품귀 현상이 벌어지고 있는 가운데 관련주들이 일제히 강세다. 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 450 등락률 +3.81% 거래량 241,409 전일가 11,800 2022.02.03 14:56 장중(20분지연) 관련기사 지노믹트리, 50억원 규모 유상증자 결정지노믹트리, 50억 상당 옵토레인 지분 4.62% 취득 결정지노믹트리, 중국 대장암 조기진단 시장 진출…체액 기반 암진단 기술이전 close 도 진단키트 관련주로 엮이며 매수세가 유입돼 주가가 오름세다.

3일 오후 2시30분 기준 전 거래일대비 5.93% 오른 1만2500원에 거래중이다. 장중 1만2750원까지 올랐다.

앞서 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 450 등락률 +3.81% 거래량 241,409 전일가 11,800 2022.02.03 14:56 장중(20분지연) 관련기사 지노믹트리, 50억원 규모 유상증자 결정지노믹트리, 50억 상당 옵토레인 지분 4.62% 취득 결정지노믹트리, 중국 대장암 조기진단 시장 진출…체액 기반 암진단 기술이전 close 는 대웅제약과 코로나19 분자 진단키트 '아큐라디텍(AccuraDtect SARS-COV-2 RT-qPCR Kit)'의 글로벌 판매 및 공급계약을 맺고 공동협력을 펼치고 있다.

아큐라디텍은 코로나19 바이러스 감염시 일반적으로 검출하는 N2 유전자 외에 감염세포 내 가장 많이 존재하는 리더 서열(Leader sequence)을 타깃으로 바이러스 감염 여부를 진단한다. 또한 유전자 증폭기술인 실시간 중합효소연쇄반응법(RT-qPCR)으로 바이러스 유전자를 폭발적으로 늘려 검출하기 때문에 정확도가 높을 뿐만 아니라, 검체 채취 후 4시간 이내에 결과 확인이 가능한 고감도 코로나19 분자 진단키트다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr