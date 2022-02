[아시아경제 임혜선 기자] 일본에서 코로나19 확진자수가 역대 최다치를 경신했다.

2일 주요 외신에 따르면 이날 일본 전역에서 신규 확진사수는 9만4930명으로, 지난달 29일에 이어 나흘만에 역대 최다치를 갈아치웠다. 이날 확진자 수는 한 달 전과 비교하면 170배 수준이다.

도쿄에서 처음으로 2만명 선을 넘어서는 등 47개 도도부현(광역자치단체) 가운데 18곳에서 역대 최다 확진자가 나왔다.

전염성이 강해진 오미크론 변이 영향으로 확진자가 절대적으로 많아지면서 사망자와 중증자 수도 늘고 있다.

이날 일본 전역에서 보고된 사망자는 전날보다 10명 많은 80명으로 집계됐다. 인공호흡기 치료 등을 받는 중증자는 하루 새 82명 증가해 886명이 됐다.

클러스터(감염자 집단)도 증가했다. 일본 후생노동성은 지난달 31일 시점에서 1주일간의 클러스터 발생이 1122건으로 파악됐다고 밝혔다.

