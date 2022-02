[아시아경제 임혜선 기자] 경기 양주시 삼표산업 채석장 붕괴·매몰사고의 마지막 실종자로 추정되는 남성이 발견됐다.

2일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 5시 10분께 사고 현장에서 실종자 수색을 위한 굴착 작업 중 정모 씨(52)가 사용한 것으로 추정되는 천공기가 모습을 드러냈다. 수색 당국은 천공기 주변 흙을 퍼내다가 5시 35분께 내부에서 정씨로 추정되는 남성을 확인했다. 당국은 정씨가 사망한 것으로 추정하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr