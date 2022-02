윤석열, 설 맞아 김종인에 전화..선대위 해체 후 첫 통화

김종인 "특별한 이야기 없었다..안부 비슷한 전화"

[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 김종인 전 총괄선대위원장에게 설 맞이 안부전화를 한 것으로 알려졌다. '킹 메이커'로 불리는 김 전 위원장이 여전히 '장외 스피커'로서 큰 영향력을 발휘하는 만큼 윤 후보에게 김 전 위원장은 쉽게 포기할 수 없는 카드란 분석이다.

2일 국민의힘 관계자에 따르면, 윤 후보는 김 전 위원장에게 지난달 31일 먼저 전화를 걸었다. 김 전 위원장이 제주에 머물고 있어 직접 만나지는 못하고 전화로 새해 인사를 나눈 것이다.

윤 후보가 지난달 5일 선대위 전면 해체를 선언하며 김 전 위원장과 갈라선 뒤 두 사람이 직접 통화한 것은 이번이 처음이다.

김 전 위원장은 2일 연합뉴스와의 통화에서 "특별한 이야기는 없었고 윤 후보가 안부 비슷한 전화를 한 것"이라고 말했다. 그는 "잠깐 전화한 것이다. 아무 이야기 안 했으니 별 관심 갖지 말라"며 "선대위 그만두고 처음으로 통화했다"고 밝혔다. '국민의힘 선대본부에서 역할을 맡을 생각은 여전히 없느냐'는 질문에는 별다른 대답을 하지 않았다고 한다.

오는 15일 공식 선거운동 시작을 앞두고 정치권에서는 아직도 김 전 위원장 영입을 위한 움직임들이 활발하다. 앞서 송영길 더불어민주당 대표는 "최근 김 전 위원장을 한 번 만나 뵈었다"며 "나라를 위해 도와달라고 했다"고 말한 바 있다.

이준석 국민의힘 대표도 지난달 30일 "저는 (김 전 위원장을) 모시고 싶은 마음이 굴뚝"이라며 "설 지나면 또 연락드릴 것이다. 윤석열 대선 후보와의 관계에서 조정이 필요할 것 같은데, 홍준표 대표도 안 될 것 같더니만 되지 않았나. 저희가 잘하겠다"고 언급했다.

