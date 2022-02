삼성물산, 베트남서 6000억 규모 복합화력발전소 수주

[아시아경제 류태민 기자] 삼성물산이 베트남에서 6000억원 규모의 복합화력발전 사업을 수주했다.

삼성물산 건설부문은 베트남 국영 석유가스그룹의 자회사인 페트로 베트남 전력이 발주한 ‘년짝(Nhon Trach)’ 3·4호기 복합화력발전 프로젝트를 수주했다고 2일 밝혔다.

이 프로젝트는 베트남 정부가 발주한 첫 번째 고효율 가스복합화력 발전 프로젝트다. 호치민 동남쪽 23km 거리에 위치한 엉 깨오 산업단지 내 1600MW(메가와트)급 고효율 가스복합화력발전소를 건설한다.

삼성물산은 베트남 건설업체 릴라마와 컨소시엄을 구성해 가스터빈과 스팀터빈, 열회수 보일러 각 2기를 비롯해 변전소 및 송전선로를 건설할 예정이다. 총 공사금액은 8억3500만달러(1조원) 규모다. 이 중 삼성물산의 공사금액은 5억1000만달러(6100억원)로 공사를 주도하게 된다.

삼성물산은 특히 베트남 최초 LNG 터미널 프로젝트인 ‘티 바이(Thi Vai) LNG 터미널 공사’를 성공적으로 진행한 바 있다. 티 바이 LNG 터미널은 이번에 수주한 년짝 발전소와 70km 떨어진 지역에 건설되고 있다. 완공 후에는 발전에 필요한 가스를 공급할 예정이다.

앞서 베트남 정부는 지난해 제8차 국가전력개발계획을 발표하고 2030년까지 전력망 확충에 1000억달러 이상을 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다.

삼성물산 측은 “베트남은 현재 친환경 기조의 국가전력개발계획에 따라 복합화력발전 중심으로의 에너지 전환이 진행 중”이라며 “이번 수주를 토대로 향후 베트남 내 복합발전과 LNG 터미널 연계 사업에 대한 참여를 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr