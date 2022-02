자동차 등록 지난해 2491만 대… 전기차 신규 10만대 돌파

친환경차 100만대 돌파, 2018년 46만대 →2021년 116만대

경유차, 전년비 -1.2%(12만대) 기록…누적 등록대수 첫 감소

지난해 자동차 등록대수가 2500만 대에 육박한 것으로 나타났다. 전기차의 신규 등록대수는 10만 대를 돌파했다.

2일 국토교통부에 따르면 2021년 12월 자동차 등록대수(누적)가 2491만 대를 기록해 2020년 말(2436만 6000대) 대비 2.2%(55만 대) 증가한 것으로 집계됐다.

인구 2.07명당 1대의 자동차를 보유한 셈이다. 국가별 자동차 1대당 인구수는 미국 1.1명, 일본 1.6명, 독일 1.6명, 스웨덴 1.8명, 중국 5.1명이다.

원산지별로 국산차의 누적점유율은 88.2%(2196만 5000대)였다. 반면 수입차 점유율은 2017년 8.4%(189만 7000대)에서 2018년 9.3%(216만 9000대), 2019년 10.2%(241만 4000대), 2020년 11.0%(268만 2000대), 2021년 11.8%(294만 6000대)로 매년 상승하고 있다.

사용 연료별로는 친환경차(전기·수소·하이브리드차)가 전년대비 41.3% (33만 9000대) 증가해 누적등록 115만 9087대를 기록했다.

특히 수소차는 전년대비 77.9%(8498대) 증가해 총 1만 9404대가 등록(누적)됐으며, 하이브리드는 전년대비 34.7%(23만 4000대) 증가해 총 90만 8000대가 등록(누적)됐다.

전기차는 전년 대비 71.5%(9만 6481대) 증가한 누적 23만 1443대로 2018년 말과 비교하면 4.2배 가량 증가했다.

휘발유차는 전년대비 3.1%(34만 9000대) 증가했으며, 경유차는 증가를 멈추고 지난해 처음으로 1.2%(12만 대) 감소를 나타냈다. 경유차 누적등록은 2018년 993만 대에서 2019년 996만 대, 2020년 999만 대로 늘었으나 지난해 987만 대로 줄었다.

지난해 자동차 신규등록 대수는 차량용 반도체 수급부족에 따른 생산차질로 174만 3000대로 전년(191만 6000대) 대비 9.0%(17만 3000대) 감소했다.

지역별로는 광주(-14.6%), 대전(-13.5%), 울산(-13.4%), 서울(-13.0%) 순으로 신규등록의 감소폭이 컸다.

전년대비 국산차 신규등록은 11.1%(17만 9000대) 감소한 142만 9000대이나, 수입차 신규등록은 1.9%(6000대) 증가한 31만 4000대로 수입차 신규 등록이 점차 증가하는 것으로 나타났다.

전체 자동차 신규등록이 줄었지만 전기차 신규등록은 10만 대로 2020년(4만 6000대) 대비 115%(5만 4000대) 증가했다. 이로써 한국은 전기차 10만 대 이상 신규등록된 국가가 됐다. 2020년에는 미국, 중국, 독일, 프랑스, 영국에서, 지난해에는 노르웨이에서 전기차가 10만 대 이상 신규 등록됐다.

국내 지역별 전기차 등록 통계를 보면 경기·서울·제주에서 9만 3000대의 전기차가 등록돼 전체(23만 1000대)의 40.3%를 차지했다.

2020년 대비 증가율로는 전기차 보조금과 배정 대수가 많은 인천이 139%로 가장 높았고 이어 부산(131%), 전북(122%) 등의 순이었다.

전기차 차종별 누적 대수는 승용차가 18만 5000대로 80%를 차지했으며 화물차는 4만 3000대, 승합차는 3100대, 특수차는 130대였다.

제작사별 점유율은 현대차 44%, 기아 23.7%, 테슬라 14.2% 순으로 높았다. 테슬라 전기차의 점유율은 2018년 1.6%에서 꾸준히 상승했다.

작년 말 기준 누적 등록 상위 전기차 모델은 코나 일렉트릭 3만 2789대(14.2%), 포터Ⅱ 2만 4599대(10.6%), 아이오닉 5 2만 2583대(9.8%), 테슬라 모델3 2만 1456대(9.3%), 니로EV 1만 9356대(8.4%) 순이다.

작년 중고차 매매 건수는 387만 2000건으로 2020년의 387만 4000건보다 0.1% 감소했다. 사업자 거래는 3.3% 증가한 257만 2000건, 개인 간 거래는 6.1% 감소한 130만 건이다.

중고차 수출로 인한 등록 말소는 33만 8000건으로 전년 대비 21.6% 증가했다. 2020년에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 확산으로 급감했지만, 작년에는 코로나 이전 수준을 회복했다.

김은정 국토부 자동차운영보험과장은 "작년 전체 자동차 판매량이 정체된 상황에서도 친환경차 보급은 높은 증가세를 보였다"며 "반면 경유차는 증가세를 멈추고 처음으로 감소했다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr