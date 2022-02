내일 대선후보 첫 4자 TV토론, 관전포인트는

2시간 생방송, '부동산-외교·안보-일자리·성장-자유주제' 4개 파트

주도권 토론서 ‘협공전선’ 구축될 것으로

[아시아경제 구채은 기자] 설 연휴 직후인 3일 이재명 더불어민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 맞붙는 ‘TV토론’이 생방송으로 이날 오후 8시부터 10시까지 진행된다. 이 후보 외에 안철수 국민의당 후보, 심상정 정의당 후보도 함께하는 ‘4자 TV토론’ 형식이다.

양강 후보인 이재명, 윤석열 후보간 공방이 최대 관전 포인트로 후보간 협공 전선이 어떤 식으로 구축될지도 관심거리다.

2일 정치권에 따르면 3일로 예정된 4자 토론은 KBS·MBC·SBS 등 방송3사 합동 초청으로 이뤄지는 만큼 지상파 3곳에서 모두 생중계한다. 진행은 정관용 국민대 특임교수가 맡는다.

4인의 후보는 이날 '부동산'과 '외교·안보'를 주제로 각각 총 20분씩 주제토론을 하게 된다. 후보 1인당 질문과 답변을 합쳐 5분만 발언할 수 있는 '총량제'가 적용된다. 또한, 후보들은 '자유 주제'와 '일자리·성장'을 주제로 각각 총 28분씩의 주도권 토론도 진행한다. 후보 1인당 7분씩 주도권을 갖게 되며, 주도권을 가진 후보가 최소 2명의 상대 후보에게 질문해야 한다.

토론 시작과 끝에 후보 4명이 각각 30초씩 모두발언과 마무리 발언을 하고, 토론 중간에 사회자의 공통질문이 2차례 이뤄지며, 후보 4명은 각각 30초씩 단답형으로 답변할 수 있다.

정해진 주제와 할당된 시간을 벗어나기 힘든 구조로, 자유 주제의 주도권 토론에서만 최대 7분간 상대 후보에 대한 각종 의혹 제기가 가능하기 때문에 심도 있는 공방을 벌이기보다 예측 가능한 질문과 답변이 오가는 데 그칠 가능성이 있다는 관측도 일각에서 나온다.

이번 4자 토론을 위한 정당 간 룰 협상은 국민의힘이 불참한 가운데 이뤄졌으나, 추후 국민의힘이 3개 정당 간 협의로 이미 세팅된 토론 형식, 규칙 등 세부 내용을 모두 수용하면서 별다른 쟁점은 없는 상태다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr