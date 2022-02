길 걸으면서 길 바꿀 사람? … 부산시, 올해 ‘부산의 길’ 시민모니터 신규 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 3일부터 11일까지 부산의 길 시민모니터 50여 명을 새로 모집한다.

시민모니터는 보행 환경개선을 위한 ▲보행길(갈맷길) 현장 모니터링 ▲보행환경 정책 제안 ▲생활 속 보행 불편사항 등을 월 1회 이상 제보하는 활동을 맡는다. 보행정책에 관심이 있고 인터넷 사용이 가능한 부산시민이면 누구나 신청할 수 있다.

시민 참여를 통해 시민이 공감하고 필요로 하는 ‘길’을 함께 만들어가는 사업이다. 사람 중심의 보행환경 조성을 위해 소통 프로슈머를 모집해 ‘걷고 싶은 행복도시 부산’을 조성하기 위해 마련됐다.

지난해 154명의 시민모니터가 총 335건의 불편·개선사항을 제보했다. 도심 보행길과 갈맷길 시설 개선에 큰 도움을 줬다는 평이다. 이번에 50여명을 신규 모집하면 200여명으로 모니터단 규모가 커진다.

시민모니터 신청 방법은 부산시 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 다음 전자우편으로 제출하면 된다. 선정 결과는 2월 28일까지 개별 통지할 예정이다.

시민모니터로 선정되면 ▲워킹데이 행사 초청 ▲시 홈페이지 마일리지 부여 ▲자원봉사 활동 실적 인정 ▲우수모니터 시상(3명) 등 인센티브를 받게 된다.

김광회 부산시 도시균형발전실장은 “코로나19가 지속되는 상황에서 ‘걷기’는 안전한 여가활동으로 많은 시민에게 인기 있다”며, “길 지킴이로 건강도 챙기고 보행환경도 개선할 수 있도록 관심을 바란다”고 말했다.

