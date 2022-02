놓치면 억울, 청년지원사업 주르륵 … 부산시, “올해 연간 청년정책 플랫폼 깠어요”

대출·신용회복·일자리사업 일괄 안내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 올해부터 맞춤형 청년 지원사업 대상자 모집에 들어갔다.

부산시는 다양한 청년 정책사업이 청년에게 효과적으로 전달될 수 있도록 774억원 규모로 총 28개 사업을 신청받는다고 2일 안내했다.

1월부터 접수에 들어간 사업으로 청년 신용회복지원사업이 있다. 학자금 대출 장기연체로 신용도 판단정보가 등록된 청년을 대상으로 한다. 지난달 24일부터 신청받고 있고 오는 18일까지 ‘부산 청년정책네트워크 구성원 모집’을 접수한다.

또 ‘지역주도형 청년일자리사업’은 지난달 기업 모집을 마치고, 이달 11일까지 취업이나 창업 희망 청년의 신청을 받는다.

청년에게 취·창업 활동비를 지원하는 ‘디딤돌 카드+’는 2월 21일까지 1차 접수를 마칠 예정이다. 복지비 100만 원을 지원하는 ‘일하는 기쁨카드 사업’은 오는 7일부터 18일까지 모집한다.

3월 이후도 다양한 정책사업이 추진된다. 청년의 자립 기반 마련을 위해 매월 저축액에 대해 부산시가 1:1 매칭 지원하는 ‘부산 청년 자산형성지원사업’이 3월 중 시행된다.

지역 로컬크리에이터의 집중 성장과 사업화를 지원하는 ‘부산 로컬크리에이터 육성사업’도 3월 중 본격 시행된다.

오는 6월에는 월 20만원씩 최대 240만원을 지원하는 ‘청년 월세 지원사업’이 추진되고, ‘청년 1인가구 안심 홈세트’ 및 ‘청년행복박스’ 사업도 시작될 예정이다.

고미자 부산시 청년산학창업국장은 “정보 미스매치로 지원사업을 몰라 혜택받지 못하는 일이 없도록 세심하게 챙겨야 할 것”이라며, “청년정책 플랫폼을 주시해 필요한 사업에 꼭 참여하길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr