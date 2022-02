이마트24, 명품 카드지갑 경품…2월 행사 시작

7일까지 행사 1+1 상품 구매·응모 시 8명에게 갤럭시S22 플러스

2월 행사 생활용품 구매·응모 시 24명에게 명품 카드지갑

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 설 연휴가 낀 7일장(2월 1~7일)을 시작으로 2월 이벤트를 선보인다고 2일 밝혔다.

이마트24는 2월 정기 행사 상품 외에 7일 동안만 1+1으로 판매하는 22개 상품 중 한 개 이상을 구매하면서 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 8명에게 스마트폰 '갤럭시S22 플러스'를 증정한다.

추첨 해당 상품으로는 아임이뿌링클볶음면, 프링글스(오리지널·양파), 나뚜루미니컵 등 먹거리와 니베아 립케어, 아기물티슈 등 생활용품 등이 있다.

2월 한 달간 LG생활건강 70개 행사 상품 중 한 개 이상을 구매하고 모바일앱 통합바코드를 스캔하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 24명에게 구찌, 프라다, 메종 마르지엘라, 루이비통 등 명품 카드 지갑을 선물한다. 이마트24는 신학기를 앞두고 치약, 칫솔, 샴푸, 바디워시 등 생활용품을 구매하는 고객이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 근거리 쇼핑족을 끌어들이기 위해 이 같은 이벤트를 마련했다고 말했다.

갤럭시S22 플러스, 명품 카드지갑 증정 이벤트는 구매 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다. 자세한 내용은 이마트24 모바일앱에서 확인 가능하다.

2월 한 달간 이달의 와인 할인 이벤트를 비롯해, 매월 진행하는 정기행사를 통해 1500여 상품에 대해 1+1, 2+1, 덤증정 할인 혜택을 제공한다.

이마트24 관계자는 "할인 혜택을 제공하면서 젊은 층이 관심이 많은 최신 스마트폰과 명품 카드지갑을 경품으로 내걸고 이벤트를 진행하는 만큼 고객들의 호응이 기대된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr