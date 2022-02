SK에너지 조경목 , 親지구·ESG경영 강조…"과감히 사업 포트폴리오 혁신해야"

[아시아경제 정동훈 기자] 조경목 SK에너지 사장이 창립 60주년이 되는 올해 '친지구'(親地球)와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강조했다.

조 사장은 2일 SK이노베이션 공식 보도 채널인 '스키노뉴스'를 통해 "올해는 대한민국 최초의 정유회사로 출발한 SK에너지가 창립 60주년이 되는 해"라며 "정유사업은 단기적으로 석유 수요의 회복이 예상되나, 장기적으로는 '에너지 전환'(Energy Transition)으로 수요 성장의 한계가 도래할 것"이라고 전망했다.

조 사장은 '과감하고 적극적인 사업 포트폴리오 혁신'을 올해 화두로 꼽았다. 이어 SK에너지가 탄소중립 성장을 위해 사내독립기업(CIC) 체제로 추진하는 저탄소·탈탄소 프로젝트를 소개했다.

정유-트레이딩 사업을 담당하는 R&S(Refinery & Synergy) CIC는 폐플라스틱 열분해유 등을 원료로 한 친환경 석유제품 생산을 늘리고 있고, 플랫폼·마케팅 사업을 담당하는 P&M(Platform & Marketing) CIC는 생산·수송·소비 등 전 과정에서 발생하는 온실가스를 탄소배출권으로 상쇄한 '탄소중립 석유제품'을 지난해 국내 최초로 출시하기도 했다.

조 사장은 "2022년은 무엇보다 '파이낸셜 스토리'의 강력한 실행을 통해 실질적인 성과를 내야 하는 중요한 해"라며 "탄소중립 시대에 꼭 필요한 회사, 나아가 세상에 없던 에너지 회사를 만들겠다"는 각오를 밝혔다.

파이낸셜 스토리란 조직매출과 영업이익 등 기존의 재무성과에 더해 시장이 매력적으로 느낄 수 있는 목표와 구체적 실행계획을 담긴 성장 스토리를 만들고, 이를 통해 고객, 투자자, 시장 등 이해관계자들의 신뢰와 공감을 끌어내는 전략을 뜻한다.

조 사장은 SK그룹 환경사업위원회에서 '그린 패리티'(Green Parity·친환경 동등성) 소위원회 위원장을 맡아 지난해 국내 기업 최초로 설립된 SK그룹 '탄소감축 인증센터'를 이끌고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr