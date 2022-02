주식형펀드 순자산 4개월 만에 감소…한 달 새 8조원 빠져나가

美 긴축 우려에 글로벌 증시 부진한 영향

저가 매수세 국내 주식형펀드 1237억원 순유입

[아시아경제 이민지 기자] 지난달 글로벌 증시가 전반적으로 부진한 모습을 보이자 주식형 공모펀드 순자산이 4개월 만에 감소세로 돌아섰다.

2일 금융투자협회에 따르면 지난달 27일 현재 주식형 공모펀드의 순자산은 82조7143억원으로 전월 말(91조799억원) 대비 8조3656억원(9.2%) 감소했다. 월간 기준으로 주식형 공모펀드의 순자산이 감소한 것은 작년 9월(-2.2%) 이후 처음이다.

투자 지역별로 보면 국내 주식형 공모펀드의 순자산은 53조3498억원으로 전월 말(60조2551억원)보다 11.5%(6조9053억원) 감소했다. 월간 기준 감소율로는 코로나19발 '쇼크'가 닥친 2020년 3월(-11.2%)과 비슷한 수준이다.

같은 기간 해외주식형 공모펀드는 30조8248억원에서 29조3646억원으로 한 달 새 1조4602억원(4.7%)이 줄었다. 주식시장이 하락세를 이어가면서 순자산도 감소한 것으로 풀이된다. 순자산은 펀드의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 운용 결과에 따른 수익 등이 반영된다.

지난달 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려에 나스닥지수가 조정장에 진입하는 등 글로벌 증시는 전 세계적으로 부진한 모습을 보였다. 코스피는 13개월 만에 2700선을 내줬고 코스닥지수는 800대로 주저앉았다.

상장지수펀드(ETF)를 제외한 자금 유입 현황을 보면 올해 국내 주식형펀드에 1237억원이 유입됐다. 하락장을 저가 매수의 기회로 활용하려는 수요가 반영된 것이다. 실제로 지난달 27일 기준 ETF를 제외한 국내 주식형 공모펀드 중 최근 한 달 새 설정액이 가장 많이 증가한 펀드는 코스피200 지수의 등락률과 연동되는 '한화Smart++인덱스펀드'(655억원)이었다. 이어 ‘대신KOSPI200인덱스펀드'(616억원), 'NH-Amundi코리아2배레버리지펀드'(608억원), '교보악사파워인덱스펀드 1'(220억원) 등의 설정액이 많이 증가했다.

