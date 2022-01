모더나, 코로나19 백신 기술로 에이즈 백신 만든다

[아시아경제 최동현 기자] 모더나가 코로나19 백신에 적용된 메신저 리보핵산(mRNA) 기술로 후천성면역결핍증(AIDS·에이즈) 백신 임상시험에 돌입했다.

28일 미국 ABC 뉴스에 따르면 모더나는 전날 에이즈 감염을 유발하는 인체면역결핍바이러스(HIV)를 막기 위한 mRNA 백신 1차 임상시험에 들어갔다.

이번 임상시험에는 56명의 지원자가 몰렸다. 1차 지원자들은 조지워싱턴대에서 백신 후보물질을 접종했다. 이 중 48명은 백신 후보물질을 1∼2차례 접종하는데, 이 가운데 32명에게는 mRNA 기술로 만든 HIV 면역항원 전달 촉진제가 투여된다. 나머지 8명은 촉진제만 접종받는다. 연구진은 접종 완료 후 최대 6개월간 지원자들을 관찰하며 백신 효과를 입증할 계획이다.

국제에이즈백신계획(IAVI)의 마크 파인버그 최고경영자(CEO)는 "모더나의 mRNA 플랫폼을 이용해 HIV 백신의 새로운 방향을 제시하게 돼 매우 기쁘다"면서 "면역항원과 플랫폼 측면에서 새로운 수단을 확보하는 것은 HIV 백신을 향한 빠른 진전을 이루는 열쇠가 될 수 있다"고 기대했다.

현재 전 세계적으로 약 3800만명이 HIV 보균자다. 하지만 여전히 백신은 없는 상태다. 지난 40년간 여러 차례 백신 임상시험이 진행됐지만 성공하지 못했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr