설 연휴 백화점·아웃렛·마트 휴무일 확인하세요

[아시아경제 전진영 기자] 백화점 3사는 설 연휴 기간 점포별로 이틀간 휴점한다. 롯데백화점은 서울점·수도권점·지방점 모두 설 전날인 31일과 당일인 2월 1일에 휴점한다. 단 분당점·대구점·마산점은 31일에는 정상영업하고, 2월 1일과 2월 2일 쉰다.

현대백화점은 더현대 서울·무역센터점·천호점·목동점·중동점·킨텍스점·판교점·대구점·울산점·충청점 등 10개 점이 31일과 2월 1일 휴점한다. 울산점 별관도 본관과 동일한 날 문을 닫는다. 압구정본점·신촌점·미아점·디큐브시티·부산점·울산동구점 등 6개점은 설 당일과 다음날인 2월 2일에 휴점한다.

신세계백화점의 경우 강남점·경기점·광주신세계·김해점·대구신세계·마산점·센텀시티·의정부점·천안아산점·타임스퀘어점이 31일과 2월 1일 휴점한다. 신세계백화점 본점과 대전 신세계 아트 앤 사이언스, 스타필드 하남점은 31일에 정상영업을 하고 설날 다음날인 2월 2일 문을 닫는다.

갤러리아 백화점은 타임월드·광교·센터시티·진주점이 31일과 2월 1일 쉬고, 명품관·GOURMET 494 한남은 2월 1일과 2월 2일 휴점한다.

롯데·현대·신세계 아웃렛은 3사 모두 설 당일을 제외하고 정상영업한다.

마트의 경우에는 대부분이 연휴기간동안 문을 연다. 이마트·홈플러스·롯데마트의 경우 설 당일인 2월 1일에도 정상영업을 진행한다. 다만 코스트코의 경우 2월 1일은 휴무일로 운영된다.

