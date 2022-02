꾸준한 건강관리 돕는 '헬시플레저' 아이템 '눈길'

새해 맞아 다짐한 다이어트·건강관리 지속 위해 건강과 즐거움 동시에 챙겨야

[아시아경제 김종화 기자] 2022년 건강관리도 즐겁고 편리하게 하자는 '헬시플레저(Healthy Pleasure)'가 대세로 떠올랐다. 혹독한 식단관리와 무리한 운동 계획은 금물. 건강관리를 꾸준히 지속하기 위해서는 즐거움까지 함께 챙겨야 한다.

새해가 밝은 지 벌써 한 달이 지난 시점, 신년 다짐이 작심삼일로 끝나버리지는 않았는지 돌아볼 때다. 매서운 한파가 끝나고 다가올 봄을 기다리며 다시 한번 마음을 다잡는 이들에게 즐겁고 편리하게 건강관리를 도와줄 '헬시플레저' 아이템을 추천한다.

코멕스, 샐러드보틀·바이오킵스 칸칸 런치박스 주목

즐거운 건강관리를 하기 위해서는 맛있고 든든한 도시락을 챙겨 다니는 것도 좋은 방법이다. 물리지 않는 식단을 위해 샐러드 토핑에 현미밥, 잡곡밥 등을 더한 하와이안 샐러드 '포케' 등 기존 샐러드에 맛과 영양소를 추가한 이색적인 샐러드가 다이어터 사이에 인기다.

51년 전통의 주방·생활용품 기업 ㈜코멕스산업(코멕스)의 '샐러드보틀'을 이용하면 언제 어디서나 맛있는 포케 샐러드를 먹을 수 있다. 샐러드보틀은 뚜껑에 소스를 담을 수 있는 공간이 따로 마련돼 소스 용기를 따로 가지고 다닐 필요가 없다. 식사 직전에 소스를 부을 수 있어 눅눅해질 걱정 없이 신선하게 샐러드를 보관할 수 있다. 뒷면에 표시된 용량 눈금으로 용량 체크가 간편하고 입구가 넓어 샐러드를 넣을 때나 세척 시에도 더욱 편리하다.

다양한 재료로 만든 도시락을 챙기는 경우에는 칸이 나누어진 용기를 추천한다. 코멕스 '바이오킵스 칸칸 런치박스'는 포크가 내장된 칸칸이 밀폐용기 형태로 음식 보관 및 휴대가 간편해 점심 도시락 용기부터 나들이 간식까지 다양하게 활용 가능하다.

뚜껑 위에 포크가 부착된 밀폐용기로 따로 수저통을 챙기지 않아도 되어 도시락 용기로 제격이다. 몸체에 분리형 칸 용기가 3개 들어있어 샐러드, 과일, 빵 등을 분리 보관할 수 있으며, 필요에 따라 칸 용기를 넣거나 빼 원하는 대로 활용 가능하다. 1.1ℓ의 넉넉한 사이즈로 샐러드, 샌드위치, 과일 등 부피가 큰 음식도 충분히 담을 수 있다. 비스페놀-A(BPA)가 무검출된 100% 국내 생산 제품으로 안심하고 사용 가능하다.

신선한 식재료 최상의 상태로 보관하기

다채로운 식재료로 건강하고 맛있는 레시피를 시도하면 지속적인 식단 관리에 도움이 된다. 식빵, 파스타면, 그래놀라, 쌀, 샐러드, 드레싱, 두부 등 식재료를 각 특성에 맞게 신선하고 편리하게 보관하기 위해서는 코멕스 '건강한 하루' 시리즈가 제격이다.

건강한 하루는 ▲토스트하기 편리한 식빵보관용기 ▲이탈리아 셰프처럼 파스타보관용기 ▲고소한 그래놀라 보관용기 ▲밥맛이 좋아지는 신선다용도 쌀통 ▲칸칸마다 건강을 담은 샐러드박스 ▲아삭하고 신선하게 샐러드 믹싱볼 ▲간편하게 흔들어서 만드는 드레싱용기 ▲안심트레이가 있는 두부보관용기 등 8종으로 제품명에 맞게 식재료를 보관하기 알맞은 크기와 모양, 기능을 갖췄다.

건강한 하루 시리즈의 제품을 조합하면 맛있고 균형 잡힌 레시피에 필요한 재료를 최상의 상태로 보관할 수 있다. 8종 모두 환경호르몬 의심물질인 비스페놀-A가 검출되지 않아 안심하고 사용 가능하다.

색다른 조리, 이마트 '일렉트로맨 수비드 머신'

퍽퍽한 식감의 닭가슴살도 순환 가열방식으로 일정한 온도를 유지해 저온으로 조리하는 수비드 방식으로 조리하면 더 맛있고 즐겁게 즐길 수 있다. 지난달 이마트에서 출시한 '일렉트로맨 수비드 머신'은 0.1도 단위로 온도 설정이 가능하며, 최대 95도 온도와 최대 99시간 59분 시간 설정 기능을 포함하고 있어 섬세한 음식 조리에 제격이다.

스테인레스 외관 재질로 위생적이며 손쉬운 LED 터치 패널과 어느 용기에나 고정할 수 있는 후면 고정 집게로 편리한 사용이 가능하다. IPX7 등급의 생활방수 등급과 KC인증을 받은 제품으로 제품을 구입한 이마트 매장이나 ㈜매직쉐프를 통한 제품 AS도 지원한다.

해피콜 실속형 초고속 블렌더 '브리즈U'

습관적으로 마시는 카페인 대신 채소와 과일을 갈아 만든 주스로 필수 영양소를 섭취해 보자. 해피콜의 '브리즈U'는 1200와트의 강력한 모터를 탑재해 최대 2만 6000rpm, 1초당 433회 초고속 회전하며 빠른 시간에 재료를 곱게 갈아낸다.

티타늄 코팅의 6중 입체 칼날을 장착해 절삭력 및 내구성도 뛰어나다. 브리즈 U는 무른 과일, 단단한 채소·과일, 쾌속(Pulse), 세척 등 4가지 자동 모드와 수동 모드를 갖췄다. 스무디 4잔까지 블렌딩 가능한 1.5ℓ 대용량 컨테이너는 아기 젖병과 같은 비스페놀-A 프리(BPA-FREE) 트라이탄 소재로 만들었다.

층간소음 방지 요가매트 앱코 라이프 'NYM183'

식단관리뿐 아니라 운동도 힘든 목표를 세우기 보다 실천할 수 있는 간단한 스트레칭을 꾸준히 지속하는 것이 중요하다. 앱코 라이프의 NYM183 요가매트는 층간소음 방지를 돕고 매트 꺼짐 현상도 적은 것이 특징으로 충격과 흡수가 뛰어난 소재를 사용해 활동 시 편안함을 제공한다.

NYM183 요가매트는 초심자나 숙련자 모두에게 적합한 제품으로 NBR 소재를 사용했다. NBR 소재는 공신력 있는 기관에서 안전성을 입증받은 소재로 환경호르몬에 대한 걱정 없이 제품을 사용할 수 있다. 해당 제품은 특유의 쿠션감으로 부상을 방지하고 생활 방수 기능으로 땀이나 물 등의 오염으로부터 관리가 용이해 위생적인 사용이 가능하다.

