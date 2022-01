아이파크몰, '봄 빛, 설빔' 선물전…최대 65% 할인

캐주얼, 키즈, 잡화, 리빙 등 할인 행사

구매금액별 5% 상품권 증정도

[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 설 연휴를 맞아 '봄 빛, 설빔' 선물전을 진행 한다고 28일 밝혔다.

아이파크몰 '봄 빛, 설빔' 선물전은 다음달 2일까지 캐주얼, 키즈, 잡화, 리빙, 식음(F&B) 카테고리 등에서 진행된다.

스포츠 브랜드 아디다스에서는 10~20% 할인 혜택을 제공하며 미즈노에서는 슈즈·의류를 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 실용적인 설빔 추천 이벤트로 레노마셔츠, 카운테스마라, 닥스편집샵, 올젠에서 셔츠와 타이 선물세트 상품을 최대 65% 할인해 준비한다.

추천 설 선물 대전으로 시코르에서 스킨, 헤어케어 기획세트, 설 선물 세트가 20% 특가 판매되며 루이까또즈, 아테스토니, 헤지스 스카프와 장갑이 20~40%, 텐디, 미소페, 소다, 세라, 엘칸토 남성화와 여성화가 최대 50% 할인 판매된다.

여성의류 특가전도 함께 진행된다. 패션파크 4층에서는 JJ지고트, SI, 요이츠, 쉬즈미스, 캐리스노트, 트리아나의 아우터 상품을 전 품목 최대 50% 할인된 가격에 구매 할 수 있으며, 리스트, 숲, 비즈트인뉴욕, W9 에서도 전 품목 10% 할인 행사가 열린다.

한편 아이파크몰 '봄 빛, 설빔' 선물전 기간 내 금, 토, 일 구매 고객에게는 '구매금액별 5% 상품권 증정' 이벤트도 진행된다.

