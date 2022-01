NS홈쇼핑, 명절 후유증 달래줄 '힐링 아이템' 집중 편성

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 설 연휴가 시작되는 오는 31일부터 다음달 4일까지 명절 스트레스를 날리고 지친 심신을 휴식시켜줄 상품들을 집중 편성했다고 28일 밝혔다.

31일 오전 8시20분엔 관절 보호에 도움이 되는 '테이핑테크 보호대'를 송한다. 보호대 기능과 스포츠 테이핑 기능을 접목해 조깅이나 걷기 운동을 할 때, 무거운 물건을 들 때, 요리할 때 도움을 주는 상품이다. 무릎, 발목, 손목 등 주요 관절 부위에 적용하는 상품을 세트 구성 마련했다.

2월1일 오후 8시40분에는 '고업 액상칼슘'이 방송된다. 한국인 칼슘 권장량 대비 섭취 수준을 고려한 350mg의 칼슘을 높은 흡수율을 위해 수용성 액상형 인지질 칼슘으로 만들었다. 2월2일 오전 6시에는 '휴슬로진동마사지 온열매트'를 방송한다. 매트형태의 진동마사지기로 바닥, 침대, 소파 등 편한 곳에 깔아두고 마사지를 즐길 수 있다. 2일 오후 9시45분에는 '세라젬마스터 V6'가 소개된다. 온열과 마사지를 이용한 근육통 완화에 도움이 되며 공기압의 수축과 팽창으로 원활한 혈액순환에 도움이 된다.

명품 잡화도 편성했다. 31일 오후 7시30분에는 구찌 선글라스, 구찌 시그니처 백팩, 구찌 미듐 토트백, 버버리 달머튼 후드 롱패딩과 봄을 먼저 느낄 수 있는 버버리 엠버포드 트렌치코트, 프라다 바람막이 자켓, 미쏘니 머플러 등을 만날 수 있다.

이밖에도 2월1일 오후 1시15분 '참존 탑클래스 더콜라겐 리프팅' 세트를, 2월3일 오후 10시50분 '미녀의 석류콜라겐'을 방송한다. 주방세제 '삶은 것처럼'은 2월3일 오전 8시20분 방송된다.

