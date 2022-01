대한민국 최초 공업지구 울산, 60년 역사 돌아보다

매년 1월 27일, 울산 공업지구의 날 선포



대한민국 산업 수도 역할, 앞으로 60년도

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산시가 특정 공업지구 지정 60주년을 맞아 27일 유에코에서 ‘울산 공업센터 지정 60주년 기념식’을 유튜브 실시간 중계로 개최했다.

식에는 울산시장과 박진규 산업통상자원부 제1차관, 울산공업센터 발전 유공자, 상공·노동계 관계자 등 대한민국 산업발전의 주역과 시민 100여명이 참석했다.

시는 과거 울산의 열정 60년을 기념하고 다가올 60년의 포부를 다짐하며 미래 비전을 시민과 공유하고자 기념식을 열었다고 밝혔다.

울산시는 지난 1962년 1월 27일 대한민국 최초의 공업지구로 지정됐으며 1962년 2월 3일 울산공업센터 조성에 착수했다.

이후 경제개발계획 전진기지 역할을 하며 근대화를 이끌고 대한민국의 산업 수도로 역할을 감당하고 있다고 평가했다.

시는 행사에서 울산공업지구 지정일인 ‘1월 27일’을 기념해 ‘울산 공업지구의 날’로 선포했다.

울산 공업지구의 날은 울산 시민의 날, 자동차·조선·화학 등 주력산업의 날, 수소 산업의 날을 비롯해 기념일로 지정돼 이후 기념행사와 연계행사가 정기적으로 열릴 예정이다.

자동차 조선 석유화학 등 대한민국의 산업발전에 이바지한 산업발전 유공자에게 표창도 수여했다.

산업통상자원부 장관 표창 7명, 일자리위원회 부위원장 표창 3명, 울산시장 표창 11명 등 21명이 수상의 영예를 안았다.

이날 기념식 외에도 울산공업센터 지정 60주년을 축하하는 행사가 이어진다.

울산의 미래 발전 방향과 신산업 육성 등을 논의하는 학술대회가 개최됐으며 오는 28일에는 울산문화예술회관에서 ‘앙코르 울산 1962’를 주제로 신년 음악회가 열린다.

울산박물관은 27일부터 6월 26일까지 울산공업지구 지정 60주년을 기념하는 특별기획전을 마련해 지난 60년의 변화와 발전상 등을 관련 자료와 함께 전시한다.

남구 장생포 문화창고 2층 울산공업센터 기공식 기념관에선 공업센터 조성 이후 산업 수도로 성장한 울산의 면모를 한눈에 관람할 수 있다.

시 관계자는 “울산을 특정 공업지구로 지정하고 경제개발 5개년 계획을 성공적으로 추진하면서 대한민국의 산업과 경제가 비약적인 발전을 이뤘다”며 “위기에 강한 울산의 저력으로 감염병과 기후 위기, 4차 산업혁명 등에 한발 앞서 대처할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr