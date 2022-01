[아시아경제 이민지 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 948,000 전일대비 11,000 등락률 -1.15% 거래량 83,590 전일가 959,000 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 "팬데믹 시대 소비방식 달라졌지만" … 중요한 건 '소비자 신뢰'연초부터 믿었던 우량주들의 배신[e공시 눈에 띄네]코스피-17일 close 은 지난해 영업이익으로 1조2896억원을 기록해 5.6% 늘었다고 27일 공시했다. 매출액은 3.1% 증가한 8조915억원, 순이익은 8611억원으로 5.9% 성장했다.

