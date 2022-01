[아시아경제 이민지 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 11,000 등락률 -4.51% 거래량 45,402 전일가 244,000 2022.01.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한미약품 '아모잘탄패밀리', 누적 처방매출 1조 돌파한미약품·셀트리온, MSD 먹는 치료제 '라게브리오' 생산한미 국내 원외처방 실적 4년 연속 1위… 7420억원 close 은 지난해 영업이익 1274억원을 기록해 전년대비 160% 증가했다고 27일 공시했다. 매출액은 12% 증가한 1조2060억원을 순이익은 810억원을 기록해 368% 늘었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr