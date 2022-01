"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미

개인투자자, 올들어 1.3조원 카카오 순매수

플랫폼 규제 카카오페이 먹튀 논란 등 겹악재로

카카오 작년 고점 대비 주가는 48% 하락

연초 '바닥 인식' 이후 저가매수

[아시아경제 지연진 기자] 연초 국내 증시의 버팀목인 된 동학개미는 떨어지는 칼날을 잡았다. 지난해 정부의 플랫폼 규제부터 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 8,000 등락률 -5.84% 거래량 237,184 전일가 137,000 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 네이버페이 이어 카카오페이도 소상공인 수수료 인하[일문일답] 손병두"오스템 심사 연기는 자료 제출 지연 때문…공매도는 전면 재개돼야"카카오페이 등 빅테크 만나는 정은보…무슨 얘기 나눌까 close 임원들의 스톡옵션 먹튀까지 각종 악재가 덮친 국민 메신저 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 3,600 등락률 -4.14% 거래량 2,338,625 전일가 86,900 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 카카오, 3.57% ↓…성장주 투자 심리 위축기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close 는 올해도 주가가 연중 최저가를 다시 쓰고 있지만, 개인투자자들은 저가매수에 나선 모양새다.

27일 오전 10시33분 기준 카카오는 전날보다 3.22% 빠진 84000원을 기록했다. 이는 52주 최저가 기록이다. 올해 개장 첫날만 하더라도 11만4000원에 마감됐던 카카오는 다음날부터 줄곧 약세를 면치 못했다. 이런 가운데 카카오는 올 들어 개인 투자자들이 1조1368억원 상당을 사들이며 올 들어 최대 순매수를 기록한 종목이다.

카카오는 ‘국민 메신저’로 불리는 카카오톡의 기반으로 높은 성장을 기대하며 지난해 6월 17만3000원까지 치솟았지만, 골목상권 침해 논란 등으로 정부의 전방위 플랫폼 규제가 시작되면서 주가가 가파르게 하락했다. 지난해 연말에는 류영준 카카오페이 대표를 비롯한 임원들이 스톡옵션을 행사해 수백억원의 차익을 챙기면서 또 다시 급락세를 보이고 있다. 카카오는 지난해 고점 대비 48%가량 떨어졌는데, 올 들어서만 24% 넘게 하락했다.

이 때문에 개인 투자자들이 카카오 주가가 바닥이라고 여기고 올해 저가 매수에 나선 것으로 보인다. 실제 시장에선 지난해 카카오의 낙폭이 컸던 만큼 올해는 반등할 것이라는 전망이 나왔다. 최관순 SK증권 연구원은 지난 19일 보고서를 통해 "카카오 주가는 지난해 고점 대비 45% 이상 하락하며 플랫폼 규제 이슈 등 그 간의 악재를 충분히 반영했다고 판단"하며 올해 주가는 반등할 것으로 내다봤다.

하지만 미국의 금리인상 등 통화긴축이 임박함에 따라 외국인 투자자들의 신흥국 증시 이탈이 본격화되면서 상황이 바뀌었다. 외국들이 코로나19 유동성 장세에서 효자였던 성장주 위주로 매도에 나서면서 카카오 주가를 더 끌어내린 것이다.

올 들어 코스피에서 개인투자자들은 6조9031억원 어치를 순매수하며 증시 방어에 안간힘을 썼지만, 기관이 5조7773억원, 외국인 8505억원 등의 순매도하며 지수는 크게 하락했다. 이날 외국인들은 개장 1시간여만에 1조원 넘게 순매도하며 6거래일 연속 ‘셀코리아’ 랠리를 이어갔고 코스피는 2650선까지 무너졌다. 코스닥 지수도 900 아래로 떨어진 이후 사흘만에 850까지 후퇴했다.

카카오뿐만 아니라 개인 순매수 상위 종목 대부분 마찬가지다. 올 들어 개인은 카카오에 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 1,600 등락률 -2.18% 거래량 11,496,858 전일가 73,300 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성전자 "보수적 현금운용 필요…주주환원 정책 큰 변화 어려워"[컨콜]삼성전자 "QD디스플레이 수율, 연말께 경쟁력 갖출 만큼 오를 것"[컨콜]삼성전자 "1Q 파운드리 공정 공급부족 예상…D램 개선 시그널 관측" close (1조96억원)와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 308,500 전일대비 4,500 등락률 -1.44% 거래량 513,948 전일가 313,000 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 지난해 영업이익 1조3255억…전년동기대비 9%↑기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close ( 9746억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 850 등락률 -2.10% 거래량 1,492,027 전일가 40,550 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아4Q 부진한 카카오뱅크, 부채 구조조정과 금융혁신은 병행 불가 close (5586억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 10,000 등락률 -3.62% 거래량 470,583 전일가 276,500 2022.01.27 12:29 장중(20분지연) 관련기사 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다"떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close ( 4553억원) 등의 순으로 순매수했다. 이들 종목의 연초대비 수익률은 삼성전자 -6.74%, 네이버 -16.76%, 카카오뱅크 -31.97%, 크래프톤 -36.75% 등이다. 이경수 하나금융투자 연구원은 "금리 상승은 낙폭이 과대했거나 저평가된 주식, 고배당 종목에 우호적이지만 고평가된 종목에는 부정적인 영향을 끼친다"며 "특히 MSCI 선진국 지수 편입에 도전하기 위해 금융당국이 공매도 전면 재개를 추진하는 현재 상황은 성장주 주가에 더욱 부담이 되고 있다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr