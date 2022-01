[아시아경제 부애리 기자] KB국민은행이 친환경 캠페인 실시로 절감된 비용 중 1억원을 기부한다고 27일 밝혔다.

KB국민은행은 환경·사회·지배구조(ESG) 실천의 일환으로 고객과 함께하는 'KB 그린 웨이브' 캠페인을 진행하며 종이, 전기, 일회용품 줄이기 등 다양한 친환경 활동을 전개했다.

기부금 1억원은 해안으로 밀려온 해양쓰레기를 치우고 저소득가정 청소년들에게 신학기 교복과 가방을 전달하는데 사용된다.

KB국민은행 관계자는 "이번 캠페인은 윤종규 KB금융그룹 회장의 '저탄소 사회로의 성공적인 전환이 이루어지도록 KB가 솔선수범해 나가자'는 의지가 담겼다"며 "앞으로도 캠페인을 통해 절감한 비용을 함께 나눌 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr