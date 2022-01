현대로템, 지난해 영업이익 802억원…전년동기대비 2.2%↓

[아시아경제 이민지 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 18,150 전일대비 600 등락률 -3.20% 거래량 444,842 전일가 18,750 2022.01.27 10:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “현대로템, 목표주가 3.7% 하향”'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네현대로템, 3864억원 규모 고속열차 납품계약 체결 close 은 지난해 영업이익으로 802억원을 기록해 1년 전보다 2.2% 감소했다고 27일 공시했다. 매출액은 3.1% 증가한 2조8725억원을 기록했고 순이익은 514억원으로 129% 증가했다.

회사 측은 "생산성 향상에 따른 매출 증가와 손익 개선이 나타났다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr