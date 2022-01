서울 아파트 경매도 주춤… 낙찰가율 3개월 연속 하락

낙찰률 48.6% 절반 이상 유찰

올 들어 DSR 규제 적용… 관망세 더 강화될 듯

[아시아경제 류태민 기자] 법원 경매시장 분위기가 예전 같지 않다. 최근 주택 거래 위축 상황과 맞물린 현상으로 보인다. 경매는 부동산 시장의 선행지표다. 서울 내 아파트 물건 절반 이상이 유찰되는가 하면 낙찰가율도 세 달 연속 하락했다. 올 들어 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 적용되면서 이런 관망세는 더 강화될 수 있다는 전망이 제기된다.

27일 법원경매 전문기업인 지지옥션에 따르면 이달 서울지역 아파트 경매의 평균 낙찰가율은 103.1%로 집계됐다. 예컨대 감정가 1억원인 아파트가 1억310만원에 낙찰됐다는 의미다. 역대 최고치를 기록했던 지난해 10월 119.9%보다 16.8%포인트 낮아졌다. 지난해 상반기부터 7개월 동안 낙찰가율이 110%를 웃돌며 5차례나 역대 최고가를 경신했던 열기가 연말 들어서부터 차가워진 것이다.

입찰 물건 수 대비 낙찰 물건 수를 나타내는 낙찰률도 50% 아래로 나타났다. 서울 아파트 낙찰률은 이달 48.6%를 기록하며 절반 넘는 물건이 주인을 찾지 못했다. 낙찰률은 지난해 8월 77.8%까지 올라갔지만 이후 점차 하락세가 이어지며 지난해 12월 46.9%까지 하락했다. 경매에 참여 인원이 감소하면서 낙찰률이 떨어졌다는 게 지지옥션 측 설명이다.

수도권 아파트 양극화 심화… 서울은 ‘똘똘한 한 채’, 경기는 ‘6억 이하’ 인기

경매시장에서도 지역별로 ‘똘똘한 한 채’에 대한 양극화 현상은 심화되는 모양새다. 15억원이 넘는 서울 내 고가 아파트는 이미 대출 금지 대상이어서 상대적으로 대출 규제 충격이 덜한 데다, 경매를 통해 저가 매수를 노리는 투자자들이 여전히 입찰에 참여한 것으로 보인다. 실제 낙찰사례를 보면 송파구 방이동 대림 153㎡ 경매에 6명이 입찰에 참여해 감정가인 18억3000만원보다 4억8700만원 높은 23억1779만원에 낙찰됐다.

반면 경기지역에서는 6억원 이하의 중저가 아파트 경매가 활발하다. 지난 11일 경기 오산시 원동 대원 아파트 60㎡ 경매에는 39명이 응찰해 감정가 1억3500만원보다 1억2633만원(93.6%) 높은 2억6133만원에 낙찰됐다. 지난 7일에는 의정부시 신곡동 신곡은하수 41㎡ 경매에 45명이 응찰해 감정가 3억1500만원보다 2억2499만원(71.4%) 높은 5억3999만원에 새 주인을 찾았다.

이달 경기지역 아파트 낙찰가율은 이날 기준 102.8%로 전달보다 7.1%p 떨어졌다. 낙찰률도 54.6%(전월대비 7.3%p↓)로 지난해 11월 이후 2개월 연속 하락세를 보였다.

이처럼 수도권 아파트 법원경매 시장이 위축된 것은 정부의 전방위적인 대출규제 강화에 따른 것으로 풀이된다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 “경매 낙찰도 대출 규제가 동일하게 적용되다보니 응찰자들의 자금여력 부담이 커진 것으로 보인다”면서 “특히 금리인상 전망이 나오고 내년 대선을 앞두면서 관망세도 커지는 분위기”라고 설명했다.

이 연구원은 이어 “부동산 시장에 대한 부정적 전망이 커지면서 응찰자들도 지난해처럼 공격적으로 응찰하는 대신 보수적인 가격을 써내는 모습”이라며 “응찰자 대부분이 주로 ‘똘똘한 한 채’를 노리는 현금부자나 대출이 비교적 잘 나오는 6억원 이하 단지의 내 집을 마련하려는 실거주 수요로 보인다”라고 전했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr