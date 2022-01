기재차관 "美 연준, '3月 금리인상 가능성' 열었지만, 국내 영향 적어"

[아시아경제 세종=손선희 기자] 미국 연장준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC)가 '3월 금리인상 가능성'을 언급한 가운데 정부는 27일 "간밤 국제금융시장이 금번 FOMC 결과를 소화하며 전반적으로 제한된 변동성을 보임에 따라, 향후 국내 금융시장에 미칠 영향도 크지 않을 전망"이라고 밝혔다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 '거시경제금융회의'를 열고 미 연준의 FOMC 결과 및 우크라이나의 정세불안 등과 관련한 국내외 금융시장 동향을 점검했다.

앞서 미 연준은 기준금리를 동결하고, 월 300억불 규모의 자산매입 축소(테이퍼링) 속도를 지난달 회의에서 결정한 대로 유지하겠다고 밝혔다. 다만 금리인상 시기와 관련해 "곧 올리는 것이 적절하다"고 언급, 오는 3월 기준금리 인상을 단행할 가능성이 상당히 높아졌다.

관련해 이 차관은 "우리 경제의 펀더멘털은 견고하게 유지되고 있다"면서도 "향후 통화정책 정상화 속도에 영향을 미칠 글로벌 인플레이션의 전개와 관련한 불확실성이 여전한 만큼, 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황"이라고 말했다. 특히 "코로나로 부각된 글로벌 공급망의 위험성에 대응한 탈세계화(Reshoring) 등에 더해 구조적 물가상승 압력에 대한 우려도 지속되고 있다"고 우려했다.

이 차관은 "국내외 금융시장의 상황과 미 연준의 통화정책과 관련한 동향 등을 면밀히 주시해 나가면서, 필요시에는 관계기관과 함께 미리 준비한 컨틴전시 플랜에 따라 시장안정조치들을 선제적으로 시행해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "국채시장과 관련해서는 추가경정예산 재원 조달이 시장 변동성을 확대시키지 않도록 국고채 추가발행분은 최대한 시기별로 균등배분하겠다"며 "필요시에는 한국은행과의 정책공조를 통해 국고채 단순매입 등 적기에 시장안정조치를 가동할 계획"이라고 덧붙였다.

또 미국뿐 아니라 한국 기준금리도 추가 인상될 수 있는 만큼 "그간 누증된 가계부채의 상환 부담이 가중될 수 있어 분기별 총량점검, 차주단위 총부채원리금상환비율(DSR) 적용확대 등을 통해 올해 가계부채 증가율이 코로나 이전 수준인 4~5%대로 관리되도록 최선을 다해 나갈 것"이라고 강조했다.

아울러 "자산가격 하락시 나타날 수 있는 리스크에도 철저 대비하겠다"며 "부동산 관련 대출과 펀드 등 부동산 금융 익스포져를 면밀히 점검하고, 잠재 위험요인 등을 선제적으로 파악해 관리하겠다"고 밝혔다.

